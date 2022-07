Japan gaat koelwater Fukushima in oceaan lozen en wil opnieuw meer inzetten op kernenergie

Japan gaat meer dan een miljoen ton koelwater afkomstig uit de kerncentrale van Fukushima in de Stille Oceaan laten lopen. Dat heeft de Nuclear Regulation Authority (NRA) beslist, de overheidscommissie die na de kernramp in Fukushima werd opgericht om op de veiligheid van de kerncentrales toe te zien. Het plan is reeds goedgekeurd door de regering en wordt gesteund door het International Atomic Energy Agency (IAEA), maar exploitant Tokyo Power Electric Company (TEPCO) moet eerst nog de lokale gemeenschappen overtuigen voordat het plan in de praktijk kan worden omgezet.

In de nasleep van de kernramp in 2011 wordt water gebruikt om de oververhitte kernreactoren te koelen. De site produceert elke dag 140 kubieke meter verontreinigd water: een combinatie van grond-, zee- en regenwater dat het gebied binnensijpelt en extra water dat wordt gebruikt voor koeling. Na gebruik wordt het water gefilterd om verschillende radionucliden te verwijderen en wordt het naar opslagtanks gebracht. Op dit moment is daar al 1,3 miljoen ton aanwezig en de verwachting is dat die opslagruimte over ongeveer een jaar opraakt.