Maïsdoolhof naast de abdij van Westvleteren: "In vorm van vredesteken voor oorlog in Oekraïne"

Danny Vanquaethem is landbouwer in Westvleteren en hij baat ook een camperplaats uit. Die camperplaats bestaat vijf jaar en dat wou hij vieren met een maïsdoolhof. "Eerst waren de vaste kampeergasten wat bezorgd over hun zicht, want maïs komt vrij hoog. Maar toen ze hoorden dat ik er een doolhof in ging maken, was de paniek weg. Een extra attractie in de buurt was altijd welkom", zegt Danny.

Het maïsdoolhof ligt net naast de abdij van Sint-Sixtus, waar de bekende trappist van Westvleteren gebrouwen wordt. "Er ligt ook een wandelroute naast. Het doolhof is voor iedereen toegankelijk", gaat de landbouwer verder. "In het doolhof kan je deelnemen aan een quiz over groenten en fruit op de boerderij. De schiftingsvraag gaat over de exacte afstand van het parcours, maar uiteraard kan ik daarover niets meer kwijt", lacht Danny. "Elke week is er een winnaar. Die persoon krijgt dan een pakket met lokale biertjes."