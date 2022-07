Man belandt op treinspoor na kniestoot op perron van Gent-Sint-Pieters

Beelden op sociale media tonen een zware vechtpartij tussen vier jongeren. Terwijl de trein stilstaat, krijgt een man een kniestoot in het gezicht en komt hij bewusteloos onder een trein terecht. Omstaanders trekken hem weer op het perron. "De man is zwaar toegetakeld naar het ziekenhuis gebracht, maar is buiten levensgevaar", zegt An Berger van de federale politie. De andere betrokkenen zijn de trein weer op gevlucht.

De spoorwegpolitie zoekt nu samen met het parket naar de betrokkenen van de vechtpartij. "Alle beschikbare camerabeelden worden nagekeken", zegt Berger. "Verder bevragen we ook getuigen die ons kunnen helpen om de identiteit van de andere betrokkenen te achterhalen."