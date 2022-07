Mysteries ontrafeld: Waarom legt  iemand bloemen neer op de verlaten graven in Borgloon?

Kevin Peeters van de technische dienst in Borlgoon zet het arduinen kruis van het graf van Jules Coenen terug recht. Het graf is heel oud. Veel meer dan wat brokstukken zijn er niet meer over. “We leggen een plaatje op het graf met een uitnodiging om het graf te onderhouden, anders ruimen we het op”, zegt hij. “Maar op deze graven liggen met Allerheiligen chrysanten, allemaal dezelfde witte chrysanten. Dus moeten we de graven met rust laten.“