"Notre-Dame heropenen tegen 2024 wordt moeilijk", zegt Franse generaal die de restauratiewerken leidt

De Notre-Dame van Parijs heropenen tegen 2024 wordt krap en zal moeilijk zijn. Dat heeft generaal Jean-Louis Georgelin gezegd in de Franse krant "Le Figaro". Hij is de man die de restauratiewerken van de wereldberoemde kathedraal in goede banen moet leiden, nadat die in 2019 voor groot stuk werd vernield door een brand. 2024 is nochtans de datum die de Franse president Macron van bij het begin als deadline naar voren heeft geschoven.