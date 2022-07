Oekraïense vluchtelingen op podium met theaterhuis Mals Vlees in Beringen: "Dankbaar dat hier plaats is voor mijn emoties" 

Pas op donderdag zijn ze begonnen met de voorstelling in elkaar te steken, tussendoor was er tijd voor een sessie met fotografe Mine Dalemans. "We zijn naar delen van de gemeente geweest en hebben daar zelf foto's van elkaar mogen maken, een echte ervaring", aldus Osadchyi. "Donderdag zijn ze samen met de jongeren van Mals Vlees gestart met het maken van de voorstelling en in de namiddag hebben we er 1 mooi geheel van gemaakt", vertelt Dullens.