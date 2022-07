Rusland en Oekraïne bereiken akkoord over graanexport uit Oekraïense havens, belangrijk om wereldwijde voedselcrisis te verzachten

Door het akkoord zou meer dan 20 miljoen ton graan dat al maanden in Oekraïense havens ligt te wachten, eindelijk uitgevoerd moeten kunnen worden, met name via de havens van Odessa, Tsjornomorsk en Joezni.

Door het geblokkeerde graan was de prijs van graan gestegen en dreigde er honger in sommige landen. Verschillende landen in het Midden-Oosten en Afrika hangen sterk af van de invoer van graan uit Oekraïne (en Rusland). In verschillende landen bedraagt het aandeel Oekraïens graan in hun totale graanimport meer dan 50 procent. In enkele landen zelfs 80 procent. Het akkoord doet nu de hoop rijzen dat een wereldwijde voedselcrisis afgezwakt kan worden.

Het akkoord slaat overigens niet enkel op het Oekraïense graan, ook een vlottere verscheping van Russisch graan en meststoffen is erin opgenomen, ondanks de harde westerse sancties die van kracht zijn.