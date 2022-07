Opnieuw druk vakantieweekend op Europese wegen: waar kan je problemen verwachten?

In Nederland start dit weekend de schoolvakantie in het zuiden van het land. De komende weken zal er volgens ANWB dan ook nauwelijks sprake zijn van ochtend- en avondspitsen. Enkel in de omgeving van Amsterdam moet je tot woensdag 3 augustus rekening houden met forse verkeershinder, omdat een deel van de Ring Zuid (A4 en A10) afgesloten is door wegwerkzaamheden.

VAB waarschuwt wel dat je in Nederland rekening moeten blijven houden met langere reistijden wegens mogelijke blokkades van boeren. Zij blokkeerden de afgelopen weken herhaaldelijk belangrijke wegen in het land. Onder meer autosnelwegen, opritten, de ingang van de luchthaven van Schiphol en enkele grensovergangen naar Niedersaksen, in de provincie Groningen, waren en zijn geblokkeerd. Dat kan in sommige gevallen leiden tot lange files.

De actuele verkeersinformatie van de ANWB kan je hier volgen.