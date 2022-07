Oud-Ieperling kreeg donorhart van jonge Amerikaan: "Zijn moeder komt elk jaar luisteren naar het hart van haar zoon."

In het begin had Johan het nochtans moeilijk met een mogelijke ontmoeting met de familie: "Ik voelde mij er niet goed bij: ik was 56 en ik leefde, hun zoon van amper 18 was dood." Bij de eerste ontmoeting snapte hij meteen hoe belangrijk het kan zijn om met elkaar in contact te komen. "Ik vraag me af waarom dat in België niet mogelijk is. Het is niet verplicht hé, je kiest nog altijd zelf of je dat wilt of niet. Bovendien zijn er veel mensen die achteraf dan toch op eigen initiatief op zoek gaan naar hun donor of ontvanger en die dan bij de verkeerde mensen terechtkomen."