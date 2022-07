Overijse op zoek naar nieuwe druivenambassadeurs

De Druivenambassadeur vertegenwoordigt samen met de vice-ambassadeur een jaar lang de druivenstreek in binnen- en buitenland. "Afgelopen jaar wilden we eigenlijk vooral een luisterend oor bieden aan jong en oud. Zo hebben we fantastische mensen leren kennen, heerlijke verhalen gehoord over de geschiedenis van de druivenstreek en de natuur én werden we culinair overladen met lekkers uit de streek", legt huidige druivenambassadeur Phaedra Bovijn uit. "Het is een geweldige ervaring die ik iedereen aanraad".