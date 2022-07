Airconditioning aan en deur van handelszaak open? In Parijs worden winkeliers tot 150 euro beboet

Dan Lert, adjunct-burgemeester van Parijs en verantwoordelijk voor een ecologische transitie in de hoofdstad, noemt de open deuren van winkels “een abnormale praktijk die moet worden uitgeroeid”. Collega-burgemeester Jean-François Debat van Bourg-en-Bresse staat hem daarin bij: “Ik heb dit altijd verspilling gevonden, maar in de tijd waarin we leven valt het helemaal niet meer te accepteren.”