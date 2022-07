Verontschuldigingen en "gestolen kunstschatten": paus Franciscus aangekomen in Canada voor "boetetocht" 

Paus Franciscus is, ondanks de pijn in zijn knie, naar Canada gereisd voor een zevendaags bezoek. Tijdens die "boetetocht" wil de paus het land "genezen en verzoenen". Voor veel inheemse groepen is het bezoek van de paus Franciscus erg belangrijk. Duizenden inheemse kinderen kwamen er in de negentiende en twintigste eeuw om het leven in christelijke kostscholen. Tijdens die periode werden ook veel inheemse kunstschatten ontvreemd en in het Vaticaan opgeslagen. Een van de minst bezochte collecties van het Vaticaan wordt zo plots erg belangrijk tijdens zijn bezoek.