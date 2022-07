Politie Brugge doet oproep: "Hou voetbal veilig dit seizoen"

Politie Brugge lanceert net voor de start van de Belgische competitie een campagne rond veilig voetbal. De campagne bestaat uit een foto waarop supporters en spelers van Club en Cercle Brugge zij aan zij staan met agenten, stewards, brandweermannen en vrijwilligers van het Rode Kruis. Zij staan bij elke match paraat om alles in goede banen te leiden.

"Maar veel hangt ook af van de supporters zelf", gaat Lien Depoorter van de politie van Brugge van start. "De knaldrang na corona was bijzonder groot. Dat is normaal en dat moet zeker kunnen. Maar voetballiefhebbers moeten zich ook aan enkele regels houden. Als ze dat niet doen, riskeren ze een boete of een stadionverbod. En als het echt uit de hand loopt, riskeren ze zelfs om strafrechterlijk vervolgd te worden. Laat het alstublieft niet zo ver komen. Laten we voetbal veilig houden, voor iedereen."