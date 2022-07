Princiepsakkoord met Engie heeft troeven en risico's: "Maar de winst zal niet meer alleen naar Parijs vloeien"

De Belgische staat wordt geen "uitbater" van die reactoren, klinkt het in de persmededeling, maar dat is volgens Pauwels "een beetje spelen met woorden". "De uitbater is het bedrijf dat de mensen, de ingenieurs en arbeiders, inzet. De regering zegt: 'dat gaan wij niet doen, dus wij zijn niet de uitbater'. Maar dat was ook niet de vraag van Engie. Ze wilden dat de overheid mee betaalde, ook voor de investeringen in en de modernisering van die kerncentrales. En dat is wel degelijk gebeurd."