"Princiepsakkoord" tussen regering en Engie om kerncentrales te verlengen: "Heropstart in november 2026"

De federale regering heeft dus een princiepsakkoord bereikt met Engie over de verlenging van Doel 4 en Tihange 3. "Dit akkoord is een eerste cruciale stap en een belangrijk teken van vertrouwen tussen beide partijen", zo meldt premier Alexander De Croo (Open VLD) op Twitter. "Bedoeling is een finaal akkoord tegen eind dit jaar zodat ons land in woelige geopolitieke tijden verzekerd is van voldoende elektriciteit."