Schoonvader die verdacht wordt van  moord op motorrijder in Diksmuide blijft maand langer in de cel

De schoonvader bekende dat hij met het slachtoffers op stap was geweest langs het jaagpad en dat ze ruzie hebben gekregen, maar beweert dat hij dan vertrokken is en dus niks met de moord te maken heeft. Er waren volgens hem nog meer mensen die ruzie hadden met zijn schoonzoon.

Bram Elyn is de advocaat van de schoonvader. "De onderzoeksrechter heeft ondertussen al andere pistes geopend", zegt hij. "Hij heeft een oproep gedaan via de media om verschillende getuigen op te roepen zich te melden. Het gaat om de bestuurders van bepaalde voertuigen die zondagavond op het tijdstip van de moord in de buurt waren. Dat gaat over twee bestelwagens en een personenwagen met een licht kleur."