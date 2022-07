Exotische kat wandelt samen met jong door straten van Gent

"Het is best om meteen onze diensten te bellen als je de serval zou spotten", zegt de sergeant. "Wie de serval spot, vragen we om het zo lang mogelijk in de gaten te houden zodat we weten waar het naartoe vlucht en waar het schuilhoudt. Zo kunnen we het snel proberen te vangen of verdoven."

Het houden van een serval is verboden in België, toch is dit al de derde keer in enkele jaren tijd dat de brandweer van Gent melding krijgt van een loslopende serval.