Sint-Niklaas plaatst groot scherm voor wedstrijd van Red Flames

Veel voetballiefhebbers kijken uit naar de kwartfinale van de Red Flames. Enkele speelsters van de Flames zoals Justine Van Havermaet en Tine De Caigny komen uit het Waasland. En dat is iets waarop Sint-Niklaas - als grootste stad in de regio - graag inspeelt. "We merkten dat er veel vraag was om de wedstrijd te bekijken, dus daarom leek het ons logisch om iets te organiseren", klinkt het bij schepen Peter Buysrogge (N-VA).