Stadsfestival het Bollekesfeest gaat van start in Antwerpen met gratis biertje voor iedereen

De stad werkt op het feest met herbruikbare bekers via een waarborgsysteem. Voor elke beker wordt een waarborg gevraagd, die je op elk plein terug kan inruilen of schenken aan een goed doel.

Bovendien wordt er niet met jetons of bonnen gewerkt, maar met een herlaadbare kaart. Die kaarten zijn gratis te verkrijgen en kan je opladen aan de kassa’s, met cash of een betaalkaart, of via Payconiq. Het eventuele resterende saldo kan na het evenement tot 9 augustus teruggevraagd worden via deze website.