Steve Bannon, ex-stafchef van president Donald Trump, is veroordeeld wegens minachting van het Congres

Dat is minachting voor het parlement en daar tilt justitie in de VS zwaar aan. Bannon riskeert dan ook een gevangenisstraf voor elk van de aanklachten en die zou schommelen tussen minimum 30 dagen cel en maximum een jaar opsluiting. De strafmaat zal later bepaald worden. Let wel: Bannon staat niet terecht wegens zijn aandeel in de bestorming van het Capitool door aanhangers van Trump in januari 2021, wel omdat hij medewerking weigerde aan een parlementair onderzoek.