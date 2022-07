Tia Hellebaut geeft atletiekkamp aan kinderen in Stabroek: "Ik droom ervan later minstens zo hoog te springen”

De Tia Hellebaut Academy is een atletiekschool die in 2016 is opgestart en kinderen begeleidt in alle mogelijke disciplines, met een focus op het technische aspect van de sporten. “In de vakanties organiseren we kampjes waarbij de kinderen een hele week kunnen proeven van hoog- en verspringen, kogelstoten, hordelopen enzovoort, onder begeleiding van A- en B-trainers”, zegt Olympische kampioene Tia Hellebaut.