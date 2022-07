Duif broedt ongestoord ei uit op hotspot Gentse Feesten

Tijdens de Gentse Feesten is boven de dj-installatie van de Gentse Vlasmarkt een duif een ei aan het uitbroeden. Het gaat om een Turkse tortel die een nest heeft gemaakt in de kabels van de geluidsinstallatie. Aangezien de Turkse tortel een beschermde vogel is, kan het nest ook niet zomaar weggehaald worden. "Ik raad de pleinorganisator aan om contact op te nemen met een vogelopvangcentrum", klinkt het bij Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen.