Twee Nederlanders aangehouden die gingen spookrijden na overval op juwelier in Stasegem

De politie zette de achtervolging in en die leidde naar de E17, waar de daders zelfs gingen spookrijden. Het eindigde op de E40 in Sint-Denijs-Westrem waar het tot een ongeval kwam. Eén dader kon gevat worden terwijl hij nog in de wagen zat. Zijn kompaan, die te voet was gevlucht, werd heel kort nadien opgepakt. In de wagen werd een zak met juwelen teruggevonden.

Een deel daarvan werd formeel herkend door de beroofde juwelier uit Stasegem. De onderzoeksrechter heeft beslist om hen aan te houden. Het duo verschijnt komende dinsdag voor de raadkamer.