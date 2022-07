Verlenging Doel 4 levert Beveren 2 miljoen euro per jaar op

Het princiepsakkoord over de verlenging van de kerncentrale Doel 4 is goed nieuws voor de financiën van de gemeente Beveren, waar de reactor gevestigd is. "Het akkoord is een opsteker voor onze gemeente. Door de verlenging van Doel 4 kunnen we nog 10 jaar langer belastingen innen", klinkt het bij burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V).