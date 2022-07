Vier mensen aangehouden voor ontvoering en mishandeling van man in Brugge

De ontvoering dateert van maandag. De man werd naar een appartement in Izegem gebracht, vastgebonden en zwaar toegetakeld. Dinsdag kon hij ontsnappen. Hij trok naar de politie, die later die dag in de woning is binnengevallen. Drie mensen, waaronder de huurder van de flat, zijn meteen aangehouden. Een derde is later op straat opgepakt.

De verdachten zijn verhoord. En op basis van wat ze hebben verteld is nu beslist om hen ook aan te houden. Het is nog niet duidelijk waarom ze de man hebben ontvoerd.