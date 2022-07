Opnieuw malariageval gelinkt aan luchthaven van Zaventem: "Huisartsen, wees waakzaam"

De vrouw uit Steenokkerzeel werd begin juli ernstig ziek opgenomen in het ziekenhuis. Na een aantal onderzoeken werd malaria vastgesteld. "De vrouw zelf reisde niet naar een tropische bestemming. Daarom wijst alles erop, zeker gezien haar woonplaats, dat ze besmet is geraakt door een mug die via de luchthaven ons land is binnengekomen", vertelt Joris Moonens, van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.