Voor het eerst in 70 jaar zullen er weer cheeta's in India rondrennen

De cheeta of het jachtluipaard, (Acinonyx jubatus) staat bekend als het snelste landdier ter wereld. In volle sprint haalt hij een snelheid tot 113 kilometer per uur. Dat heeft hij te danken aan zijn slanke, flexibele en gespierde bouw, zijn lange poten, zijn lichte botstructuur en zijn grote hart en longen. De cheeta leeft vooral in droge savannes en struikgebieden, overal waar er voldoende prooi is én het terrein open genoeg om te rennen.

Vroeger kwam de cheeta in groten getale voor in het grootste deel van Afrika en in Azië. De Aziatische cheeta leefde in een gebied dat zich uitstrekte van het Arabische schiereiland tot Zuidwest-Azië. Maar het roofdier is er in het wild zo goed als verdwenen, op een uiterst kleine populatie in Iran na. Daar zouden naar schatting nog maar 12 exemplaren leven.

Ook in India was de cheeta een essentieel onderdeel van het ecosysteem. Maar een combinatie van de jacht, verlies van natuurlijke leefomgeving en gebrek aan voedsel maakte dat het dier er snel verdween. Sinds 1952 is de cheeta in het wild in India officieel uitgestorven.