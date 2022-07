Na dodelijke ongevallen met geparkeerde vrachtwagens: regio Rivierenland zoekt oplossing

Langs heel wat gewestwegen staan regelmatig vrachtwagens geparkeerd. "Veel gemeenten ervaren dat als een probleem", legt Pieter Dresselaers uit, mobiliteitsmedewerker bij intercommunale IGEMO, die actief is in de regio Riverenland in en rond Mechelen. "In onze regio zijn recent enkele ongelukken gebeurd met dodelijke afloop, waarbij auto's zijn ingereden op geparkeerde vrachtwagens. We moeten naar nul verkeersdoden en willen een inspanning doen, zodat vrachtwagens niet meer geparkeerd staan langs gewestwegen."