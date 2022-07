Walrus Freya van 680 kilo doet boten zinken in haven van Oslo 

"Ze heeft graag iets waar ze makkelijk op kan liggen en dat zijn dus boten met een lage achtersteven die geen grote buitenboordmotor hebben", vertelt Kjell Isaksen, bioloog bij het Stedelijk Milieuagentschap in Oslo. "Wie een lage boot heeft, waar de walrus makkelijk in kan kruipen, hier in de Frognerkilenbaai moet overwegen de boot te keren en aan te meren aan de achterkant van de kade. Dan is de kans kleiner dat de walrus in de boot kan en schade veroorzaakt."