Wapper bij Meir in Antwerpen krijgt heraanleg tot klimaatrobuust en leefbaar stadsplein

Wanneer je aan het shoppen bent op de Meir of als bewoner naar het Theaterplein moet, zal je ongetwijfeld de Wapper voorbijgaan. Het is een langwerpig plein waar veel passage is, maar dat nu vooral als verbindingsweg gebruikt wordt. “We vinden dat een verloren kans en willen er een plein van maken waar mensen kunnen rusten, of genieten van een hapje of een drankje”, zegt Erica Caluwaerts (Open Vld), schepen voor openbaar domein.