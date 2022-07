Wat als malariamuggen naar België reizen? Vijf vragen en antwoorden over "luchthavenmalaria"

De meeste van deze muggen zijn geen drager van de parasiet die malaria veroorzaakt en ze zijn dus ongevaarlijk. Slechts in zeldzame gevallen is een mug wél drager. Als zo'n Anopheles-mug je steekt, dan kan je besmet worden en dus malaria krijgen. Men spreekt in dat geval over "luchthavenmalaria", omdat de besmetting meestal in de buurt van een luchthaven gebeurt.