Mysteries ontrafeld: Wat is de oorsprong van de papieren bloemen aan de kust?

In de zoektocht naar de oorsprong van de papieren bloemen aan de kust, konden we naast de kennis van de luisteraars ook rekenen op de archiefverhalen van vzw Kusterfgoed.

Over de oorsprong van de papieren bloemen op het strand is er een vermoeden dat ze afstammen van de bloemencorso’s. Dat zijn bloemenstoeten die door de straten trekken.

Via een brief van onze luisteraar Karin konden we de oudste melding over strandbloemen voor zover bekend achterhalen. In die brief wordt verteld dat er in 1820 al schelpjes werden gezocht om strandbloemen mee te kopen.