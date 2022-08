Hoe ontspant actrice en regisseur Charlotte Vandermeersch zich op vakantie? Dit zijn haar kijk-, luister- en leestips 

"Een ideaal boek voor de zomer is "Dit is mijn moeder" van Tommy Wieringa. Ik heb het boek op één dag uitgelezen. In "Dit is mijn moeder" reflecteert Wieringa op een afstandelijke en ironische manier over zichzelf en over zijn moeder, een heel kleurrijke vrouw die tegelijkertijd zacht én hard is. Wieringa wist me mee te sleuren in het leven van een vrouw dat eigenlijk helemaal niet makkelijk te vatten valt. Eén dag lang was dit boek mijn ideale reiscompagnon. Als je deze zomer een dagje vrij hebt, kan ik dus alleen maar dit boek aanraden."