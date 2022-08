Hoe ontspant viroloog Marc Van Ranst zich op vakantie? Dit zijn zijn kijk-, luister- en leestips 

"In plaats van een podcast - want dat is iets waar ik niet zo vaak naar luister - wil ik wel graag een museum tippen voor wie deze zomer op reis gaat in de buurt van Nice of Cannes: Fondation Maeght in het pittoreske Saint-Paul-de-Vence. Dit museum, dat de privé-eigendom is van de kunstminnende uitgever en drukker Aimé Maeght, is doorheen de jaren een bedevaartsoord voor mij geworden, zó vaak ga ik ernaartoe. Het museum en de omliggende tuin staan vol kunstwerken van kunstenaars als Miró, Chagall, Calder en Giacometti."