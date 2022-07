Zware straffen voor bende met drugslab die afval dumpte in Anderlecht en Gaasbeek

De hele bende werd in mei vorig jaar opgerold toen de federale gerechtelijke politie bij een huiszoeking het drugslab in Herstal binnenviel. Daarbij werden verschillende verdachten opgepakt. Enkele weken later werden in Nederland een Ecuadoraan en een Colombiaan opgepakt in een ander drugslab. Volgens het parket ging het om dezelfde koks die in Herstal verantwoordelijk waren voor de productie van de synthetische drugs, maar omdat het aangetroffen DNA-materiaal geen sluitend bewijs leverde, werden ze vrijgesproken. De zeven andere beklaagden werden wel veroordeeld. De rechtbank in Brussel tilde zwaar aan de feiten en legde de Nederlandse leider een celstraf van 9 jaar op. "Uit de elementen in het strafdossier blijkt dat het hier gaat om een goed gestructureerde en georganiseerde vereniging die in meerdere landen actief is en waarvan de taken goed verdeeld worden”, oordeelde de rechter. "Het staat vast dat de koks uit Zuid-Amerika afkomstig zijn, de operatie vanuit Nederland geleid wordt en de productie in België plaatsvindt. Het onderzoek heeft aangetoond dat eenieder van de beklaagden zijn specifieke rol en taak in de organisatie heeft. Dankzij de goed gestructureerde organisatie kon op korte tijd 372 kilogram crystal meth ter waarde van 2,6 miljoen euro en een onbekende hoeveelheid MDMA geproduceerd worden.”