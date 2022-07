Al ruim half miljoen euro ingezameld voor Amerikaanse pizzakoerier die 5 kinderen uit brandend huis redde

Al meer dan 547.000 dollar (zo'n 535.000 euro) is er ingezameld voor Nicholas Bostic, een Amerikaanse pizzakoerier die een paar weken geleden 5 kinderen uit een brandend huis redde in Lafayette, in de Amerikaanse staat Indiana. Na zijn heldendaad moest Bostic door rookvergifting, brand- en snijwonden zelf herstellen in het ziekenhuis.