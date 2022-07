Bethlehemplein korte tijd afgesloten wegens mogelijk explosief

De politiezone Zuid bevestigt dat het het plein had afgesloten. "We hebben inderdaad eventjes een veiligheidsperimeter ingesteld, omdat er iets gevonden was dat mogelijks een explosief kon zijn," zegt politiewoordvoerster Sarah Frederickx. "DOVO is ter plaatse geweest en de perimeter kon snel worden opgeheven wegens geen risico op ontploffing."