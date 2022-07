Duizenden Hongaren betogen in Boedapest voor rechten van LGBTQIA+

Op een brug van de stad hadden tegenbetogers een spandoek ontrold dat homoseksualiteit en pedofilie op één hoop gooide, net als de wet.

De nationalistische en ultraconservatieve premier Viktor Orban verzekert dat de wet niet homofoob is en als doel heeft "de kinderrechten te beschermen". In een toespraak in Roemenië herhaalde hij het standpunt van de regering: "De vader is een man, de moeder een vrouw, laat onze kinderen met rust." Hij verwierp de "westerse absurditeiten" over de kwestie.