Cuba opent deur naar homohuwelijk

De Cubanen kunnen eind september beslissen over de legalisering van het homohuwelijk. Dat heeft het parlement bekendgemaakt. Cubanen krijgen via een referendum de kans om zich uit te spreken over een nieuwe familiewet. Deze wet omvat naast de legalisering van het homohuwelijk, onder meer de aanvaarding van draagmoederschap en de mogelijkheid om meerdere vaders of moeders te erkennen.