Dagelijkse bijbelpodcast vanuit Nederokkerzeel: "Filmpjes van anderhalve minuut werken goed"

Parochiaal coördinator Chantal Lemmens bouwde samen met Dick Maes Broekema een studiootje in Nederokkerzeel. "Daar gebeuren de opnames. We steken daar wel wat werk in. Maar het loont! Op een jaar tijd hebben we toch 30.000 kijkers gelokt. Je moet weten dat we onze filmpjes gewoon elke weekdag posten in Facebookgroepen van Herent, Kortenberg en Kampenhout. Door die korte filmpjes met heldere uitleg bereiken we ook jongeren. Die staan ook open voor het Christelijke geloof, want ze zijn vaak zoekende."

Elke weekdag is er een nieuw filmpje. In het weekend roept de parochieploeg mensen op om fysiek naar de kerk te komen.