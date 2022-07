Vrouw van 24 uit Moen overleden na aanrijding met vrachtwagen in Zwevegem  

De marktkramer uit Kortrijk was vanmorgen vroeg onderweg naar de zaterdagmarkt in Avelgem. Maar in de Stijn Streuvelsstraat in Heestert liep het mis. Een blauwe auto reed plots tegen de vrachtwagen. De klap was enorm. Het slachtoffer, een jonge vrouw van 24 uit Moen, werd uit haar voertuig gekatapulteerd. Ze overleed ter plaatse.

De marktkramer uit Kortrijk is in shock, maar is niet gewond geraakt. Door het ongeval is de Stijn Streuvelsstraat al enkele uren volledig afgesloten voor het verkeer.

Het parket van West-Vlaanderen stelt een verkeersdeskundige aan om het verkeersongeval te onderzoeken.