KFC Herent sluit terreinen voor buurtjongeren

De club bekijkt nu of ze onder toezicht mensen uit de buurt kunnen laten voetballen. Maar ook dat is niet evident, zeg Rob Vanacker: "Jongeren lachten medewerkers en gemeentepersoneel gewoon uit. Als je je grote behoefte doet in de inkomhal, dan is het respect echt ver te zoeken. De poort gaat weer op slot en de politie gaat extra controleren. Mensen die betrapt worden op het veld, kunnen een boete krijgen. Spijtig dat het zo loopt, altijd weer verpest een kleinere groep het voor anderen"