Man (42) uit Marke die ex-vriendin uit Wevelgem vermoordde, moet naar hof van assisen

Het drama gebeurde toen het slachtoffer naar een beurs moest en haar ex-vriend haar tot aan een carpoolparking in Gentbrugge zou brengen. Maar onderweg bracht de man haar in de wagen om het leven, op een parkeerstrookje langs de Moeskroensesteenweg in Aalbeke.

Vervolgens reed de dader naar Wevelgem om daar het lichaam te dumpen in de woning van haar moeder. De man gaf zichzelf daarna aan bij de politie.