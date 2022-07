Meer dan 46.000 fietsen geteld in feestenzone Gentse Feesten

Er stonden ongeveer 41.200 fietsen geparkeerd op het openbaar domein, en nog eens 5.500 in de twee bemande fietsparkings. In de fietsparkings is er tussen 12 uur 's middags en 6 uur 's morgens geteld.

De grootste concentraties buiten de bemande fietsenparkings stonden rond het Baudelopark, het Bisdomplein, de Predikherenlei, de Steendam, de Reep en de Sint-Jacobsnieuwstraat.