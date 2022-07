Een man van 29 uit Riemst in levensgevaar na vermoedelijk ongeval met vluchtmisdrijf in Vlijtingen

Omstreeks half vier vannacht werden de hulpdiensten opgeroepen toen een man zwaargewond werd aangetroffen langs de kant van de weg in de Jodenstraat in Vlijtingen. Het slachtoffer, een man van 29 uit Riemst, werd overgebracht naar het ziekenhuis van Tongeren. Hij verkeert in levensgevaar en ligt momenteel in een kunstmatige coma.