Plaatsverbod voor 2 minderjarigen uit Brussel die redder Blaarmeersen in Gent in ziekenhuis slaan

Afgelopen dinsdag liep het opnieuw uit de hand in de Blaarmeersen. Er waren vechtpartijen tussen Brusselse jongeren en twee medewerkers van het domein raakten gewond. Een van die twee had een gebroken kaak en een hersenschudding en moest naar het ziekenhuis. De burgemeester grijpt nu in door twee betrokken minderjarigen de toegang tot de Blaarmeersen te ontzeggen.

“In Gent passen we normaalgezien geen plaatsverboden toe op minderjarigen. Het blijft een maatregel waar we omzichtig mee omspringen. De gepleegde feiten zijn echter zodanig ernstig, namelijk het toebrengen van slagen en verwondingen aan redders en opzichters, dat ze de verdere goede werking van onze Blaarmeersen bemoeilijken", zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) in een geschreven mededeling.

"Omwille van deze zware feiten dringt zeen preventieve maatregel zich op om de orde te herstellen. Dit in functie van de veiligheid van de bezoekers en het personeel op de Blaarmeersen. Daarom zal ik, op basis van het uitgebreide verslag van de politie, een effectief plaatsverbod opleggen aan de 2 minderjarigen betrokken bij deze feiten. Dit voor een periode van 1 maand, het maximum dat een burgemeester wettelijk kan opleggen. Bij nieuwe feiten kan dit vernieuwd worden.”