Halen dwingt inwoner om 14 geplante boompjes weg te halen 

Jos Langendries uit Halen plantte de 14 boompjes als aanklacht tegen de staat van het Raubrandplein. Het plein, dat eigendom is van de stad, wordt volgens hem niet onderhouden. Maar om die boompjes te planten, is toestemming van de stad nodig. Die had Jos niet. Daarom heeft het schepencollege beslist dat de boompjes tegen maandag weggehaald moeten worden. De stad wil daar plaats maken voor de kermis.