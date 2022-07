Pyromaan steekt haag naast huis in brand in Ieper, toevallige voorbijgangers maken bewoners wakker

Even na de brand zou de politie een verdachte opgepakt hebben in de buurt. Het zou gaan om iemand die eerder al brand gesticht heeft. "In het belang van het onderzoek kunnen we op dit moment geen extra informatie geven", zegt Glenn Verdru van de politiezone Arro Ieper.

"We zijn de muzikanten uit Zulte enorm dankbaar. Zonder hen hadden we dit misschien niet overleefd. We gaan hen eens goed trakteren", besluit Mathias.