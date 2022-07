Toeristen en inwoners geëvacueerd na bosbrand op Griekse eiland Lesbos

Brandweerlieden waren ook al voor de derde dag op rij bezig met de bestrijding van een enorme brand in het Dadia National Park, in het noordoosten van Griekenland.



Afgelopen woensdag heeft een bosbrand in de bergen bij Athene ook huizen beschadigd en honderden mensen tot evacuatie gedwongen.



Vorig jaar hebben een hittegolf en bosbranden 103.000 hectare verwoest en drie mensen in Griekenland gedood. De toename van extreme weersomstandigheden is volgens wetenschappers een direct gevolg van de opwarming van de aarde.