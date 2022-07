Tomorrowlandgangers overnachten massaal in Brussel

Wie dit (of volgend) weekend nog in een hotel of Airbnb in Brussel wil overnachten, kan best niet te kieskeurig zijn. Zowat alle grote hotels in Brussel zijn helemaal volgeboekt, op Booking.com is 91% van alle accommodaties niet meer beschikbaar en ook het (betaalbare) Airbnb-aanbod is zo goed als volledig geplunderd.